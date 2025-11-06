La prova tv inchioda Suarez: l’uruguaiano salta la "bella con Nashville per condotta violenta

La Major League Soccer ha annunciato la squalifica di Luis Suarez per la gara decisiva del secondo turno dei play-off tra Inter Miami e Nashville, in programma nella notte tra sabato e domenica. L’attaccante uruguaiano, 38 anni, è stato fermato per "condotta violenta" dopo aver colpito con un calcione di reazione il difensore Andy Najar durante la sconfitta per 2-1 della sua squadra lo scorso weekend.

L’episodio è avvenuto al 71’, con l’Inter Miami sotto di due reti. Spinto da Najar all’interno dell’area, Suarez ha reagito con un gesto sconsiderato, rifilando un colpo con il tallone nelle parti intime dell’avversario, che è crollato a terra dolorante. L’arbitro non ha fischiato fallo e il VAR non è intervenuto, ma la Commissione disciplinare della MLS ha successivamente rivisto le immagini, decidendo per una giornata di squalifica e un’ammenda economica, il cui importo non è stato reso pubblico.

Non è la prima volta che l’ex attaccante di Barcellona e Liverpool si rende protagonista di episodi controversi. A settembre, Suarez era già stato squalificato per tre partite in MLS per aver sputato contro un membro dello staff dei Seattle Sounders dopo la finale della Leagues Cup del 31 agosto, gesto che gli è costato anche sei giornate di stop nelle future edizioni del torneo. Una perdita pesante per l’Inter Miami, che dovrà affrontare il match più importante della stagione senza il suo bomber di riferimento, in una sfida che vale l’accesso alle semifinali di Conference.