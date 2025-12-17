Suarez ha deciso: alla fine resta all'Inter Miami. Pronto il rinnovo per un'altra stagione

A quasi 39 anni, Luis Suarez non ha intenzione di lasciare il calcio e si prepara a prolungare la sua avventura con l’Inter Miami. Secondo quanto riportato da The Athletic, le trattative tra le parti sarebbero in fase di definizione, dopo settimane di incertezza sul futuro dell’ex Barcellona e Liverpool, poco impiegato nella finale che ha consegnato il titolo di MLS alla franchigia della Florida. La conferma è arrivata dal proprietario Jorge Mas, che ha ribadito come la permanenza di Suarez fosse una pista concreta da esplorare.

Nonostante il finale di stagione più in ombra, con un ruolo ridotto nei playoff, Suárez ha chiuso l’annata con numeri importanti: 17 gol e 17 assist in 50 presenze tra tutte le competizioni, dimostrando di mantenere un livello di rendimento elevato anche nelle fasi decisive. A Miami, l’uruguaiano forma con Lionel Messi un asse d’attacco di altissimo profilo e consolidato, mentre il club si prepara a fare i conti con la nuova realtà post-ritiro di Sergio Busquets e Jordi Alba.

L’Inter Miami non si ferma qui: il club ha appena annunciato l’acquisto di Sergio Reguilón, ex Tottenham e Real Madrid, a testimonianza delle ambizioni della società di consolidare la squadra e competere ai massimi livelli in MLS. Suarez, con il suo ruolo di leader dentro e fuori dal campo, sarà ancora uno dei punti di riferimento di una squadra che punta a confermare i successi recenti e a rafforzare la propria presenza nel panorama calcistico nordamericano.