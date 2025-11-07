Squalifica Suarez, l'Inter Miami: "Lo accettiamo ma siamo preoccupati per il precedente"

Il Comitato Disciplinare della MLS ha deciso di sanzionare Luis Suarez in vista di Gara-3 dei playoff contro il Nashville, dopo aver giudicato "violenta" una sua reazione - un colpo di tallone rifilato da terra direttamente nelle parti intime di un avversario — non punita durante la partita. La decisione ha suscitato polemiche da parte dell’Inter Miami, che ha emesso un comunicato ufficiale accettando la sanzione, ma esprimendo preoccupazione per il precedente che potrebbe creare l'utilizzo della prova tv:

"L’Inter Miami CF accetta e rispetta la decisione del Comitato Disciplinare della MLS. Allo stesso tempo, il club desidera manifestare la propria preoccupazione per il precedente che si stabilisce nel rivalutare un’azione già valutata dagli arbitri e dal VAR. Ci auguriamo che lo stesso criterio venga applicato in futuro in ogni partita e con qualsiasi squadra coinvolta".

L’episodio incriminato risale al 70' del match, quando Suárez ha reagito a un contrasto ma non è stato sanzionato, nemmeno dopo la revisione video. Proprio questo ha spinto il club della Florida a parlare di un "riarbitraggio postumo", che secondo loro potrebbe rappresentare un precedente pericoloso per il futuro della competizione. Nonostante il malumore, l’Inter Miami ha precisato di non voler presentare ricorso, pur auspicando maggiore uniformità nei criteri disciplinari.

Una nuova polemica per Suárez, che salterà dunque un match decisivo nel cammino dei playoff MLS della squadra di Lionel Messi.