Ufficiale Palmeiras, preso a titolo definitivo Bruno Fuchs: ha firmato per quattro stagioni

Il Palmeiras ha formalizzato ieri l'acquisto a titolo definitivo di Bruno Fuchs. Dopo un 2025 vissuto da protagonista in prestito dall'Atlético-MG, il difensore ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al Verdão per le prossime quattro stagioni. Una mossa strategica per la retroguardia di San Paolo, che si assicura le prestazioni di un calciatore capace di collezionare 44 presenze (di cui 31 da titolare) e 3 reti nell'annata appena conclusa.

"Rimanere qui a lungo era il mio traguardo personale", ha dichiarato il numero 3. "Mi sono sentito abbracciato dalla tifoseria e dalla commissione tecnica fin dal primo giorno. Ora spero di onorare questo contratto almeno fino al 2029».

Nonostante l'ottimo rendimento individuale, Fuchs non ha nascosto un pizzico di rammarico per i trofei sfumati: "È stato un anno di transizione. Siamo andati vicini a tre titoli, ma purtroppo siamo rimasti a bocca asciutta. È stato frustrante, ma abbiamo dimostrato di essere un gruppo solido. Nel 2026 saremo pronti a lottare di nuovo per prenderci ciò che meritiamo".