Il calcio scandinavo è in lutto: scomparso a 72 anni Age Hareide, ex ct di Norvegia e Danimarca

Il mondo del calcio scandinavo è in lutto per la scomparsa di Åge Hareide, leggendario allenatore norvegese, spentosi giovedì sera all'età di 72 anni. La notizia è stata diffusa ufficialmente dalla Federcalcio norvegese, che ha confermato come il tecnico sia venuto a mancare circondato dall'affetto dei suoi cari. E' stato ct di ct di Norvegia, Danimarca e più recentemente, Islanda.

La lotta di Hareide contro un tumore al cervello, diagnosticato lo scorso luglio, era diventata di dominio pubblico solo tre settimane fa. Nonostante un ciclo intensivo di radioterapia durato sei settimane e il ricorso alla chemioterapia, il "Grande Saggio" del calcio nordico non è riuscito a superare la malattia.

Suo figlio, Bendik Hareide, ha affidato all'emittente radiotelevisiva nazionale NRK un toccante ricordo: "Papà si è spento stanotte nella sua casa, circondato dalla famiglia. Ha disputato la sua ultima partita. Siamo infinitamente grati per tutto l'amore che abbiamo ricevuto durante il periodo della sua malattia".