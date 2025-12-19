Tottenham-Liverpool, sfida fra squadre decimate: 15 potenziali assenti
Tottenham-Liverpool potrebbe essere una partita da record alla voce indisponibili. A oggi si contano 15 potenziali assenti per una delle sfide più importanti del weekend.
Nel dettaglio, per il Tottenham mancheranno Dejan Kulusevski (ginocchio), Radu Dragusin e James Maddison (legamento crociato), Kota Takai (coscia), Doiminic Solanke (caviglia), Destiny Udogie (bicipite femorale), Pape Sarr e Yves Bissouma (Coppa d'Africa).
Per il Liverpool fa i conti con i problemi di Giovanni Leoni (legamento crociato), Jeremie Frimpong e Joe Gomez (bicipite femorale), Cody Gakpo (infortunio muscolare), Wataru Endo e Dominik Szboszlai (caviglia), Mohamed Salah (Coppa d'Africa). Nel caso dei reds è possibile che Frimpong e Szboszlai rientrino in tempo per la partita di domani.