Quale mercato invernale attende il Marsiglia? De Zerbi: "Condizionati dagli aspetti economici"

Il Marsiglia si è rimesso in carreggiata e lo ha fatto in grande stile. Il successo di misura con il Monaco è stata una reazione forte agli andamenti della Ligue 1 e i Phoceens così facendo sono rimasti attaccati al treno del podio e a -5 dalla vetta. A stretto contatto con il PSG tra l'altro, visto che è il Lens ad essere capolista. Nella giornata odierna Roberto De Zerbi, l'allenatore, si è voluto focalizzare sull'imminente impegno di Coppa di Francia questa domenica.

E per l'occasione ha fatto un annuncio importante riguardo i rientri di Hamed Junior Traoré (ex Napoli e Sassuolo) e Facundo Medina dai loro infortuni: "Saranno della trasferta, non penso che inizieranno la partita ma saranno disponibili. Sono molto importanti. Medina ha ciò che ci manca un po’: la follia positiva, la personalità, un pizzico di cattiveria", riconosce il tecnico italiano. "Con Medina non avremmo preso il gol contro il Tolosa". Quanto invece all'ala sinistra ivoriana che ha già allenato ai tempi del Sassuolo: "Traore può giocare da numero 10. Possiamo far respirare Paixão e Greenwood. Quando Traoré sta bene, può fare la differenza".

Doverosa invece, visto l'avvicinamento del periodo concitato, un quesito sul mercato invernale. A maggior ragione in merito alle dichiarazioni del presidente Longoria: "Dall’inizio della scorsa stagione facciamo tutto insieme con Benatia, gli scout… Tutte le squadre sono condizionate dagli aspetti economici. Sarà così anche in questo mercato. Nonostante tutto, siamo riusciti a creare una squadra forte".