Domenech attacca Roberto De Zerbi:" Al Marsiglia mancano organizzazione e identità"

La vittoria per 1-0 dell’Olympique Marsiglia contro il Monaco non ha convinto tutti. Anzi, per Raymond Domenech è stata l’occasione per un nuovo attacco frontale all’OM e soprattutto al suo allenatore, Roberto De Zerbi. Intervenuto su La Chaîne L’Équipe, l’ex CT della Francia non ha usato giri di parole, attribuendo i problemi dei marsigliesi a una mancanza strutturale di idee e organizzazione.

Secondo Domenech, il Marsiglia appare una squadra confusa: "Non si capisce cosa vogliano fare. Provano a costruire dal basso, ad attirare l’avversario, ma finiscono per perdere palloni sanguinosi nella propria metà campo. Se vieni preso cinque o sei volte nello stesso modo, devi cambiare qualcosa". L’ex selezionatore ha poi puntato il dito sul centrocampo, giudicato troppo passivo: "Il Monaco ha gestito la palla con tranquillità, ha fatto girare il gioco e ha trovato spazi con facilità".

Per Domenech il problema è chiaro: "È un deficit di organizzazione e di identità. Nessuno oggi è in grado di spiegare come giochi il Marsiglia, né in fase offensiva né in quella difensiva. Il loro gioco è prevedibile". Parole dure, che difficilmente saranno apprezzate da De Zerbi e dall’ambiente OM. Ancora una volta, Domenech conferma la "ostilità" nei confronti degli allenatori italiani. Un retaggio che affonda le radici nella finale del Mondiale 2006, persa dalla sua Francia contro l’Italia di Marcello Lippi