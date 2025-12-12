De Zerbi esalta Greenwood: "Per me potrebbe lottare per il Pallone d'Oro"

Grande investitura di Roberto De Zerbi nei confronti di Mason Greenwood. Il tecnico italiano ha dichiarato sul suo attaccante:

"Greenwood ha un potenziale enorme. Per me è un giocatore che potrebbe lottare per il Pallone d'Oro. Ha qualità naturali incredibili, soprattutto l'ambidestria. Non ho visto molti giocatori in Europa con un livello simile. Ma non è solo il talento che conta. Ciò che conta è la costanza nelle sue prestazioni. Mi piacerebbe vederlo più intenso, soprattutto quando deve pressare più in alto o gestire meglio la palla quando la squadra è sotto pressione. Il suo secondo gol contro l'Union Saint-Gilloise è stato impressionante. Ma deve essere più costante nel suo gioco, e questo arriverà con il tempo e l'impegno che metterà per migliorare".

Come reagisce Mason alle tue richieste? Capisce che gli stai chiedendo di più per aiutarlo a progredire?

"L'importante è che comprenda queste aspettative a lungo termine. Non deve fraintendermi, ma piuttosto capire che gli sto chiedendo di spingersi oltre per raggiungere un livello ancora più alto. Non sono qui per essere suo amico, ma per aiutarlo a diventare un giocatore migliore. Se, tra qualche anno, si ricorderà di me come l'allenatore che lo ha spinto a raggiungere il suo pieno potenziale, allora questa sarà la mia più grande soddisfazione. Devo continuare a essere esigente. Ha un potenziale eccezionale, ma deve continuare a migliorare, e questo richiede un lavoro quotidiano. Abbiamo grandi aspettative per lui e può davvero diventare uno dei migliori giocatori".

24 anni, Greenwood è grande protagonista in questa stagione al Marsiglia. L'anglo-giamaicano ha segnato 13 reti in 20 partite, considerando tutte le competizioni. E in Ligue 1 è il capocannoniere.