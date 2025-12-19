Manchester City, contatti con Semenyo. Il trasferimento a gennaio è possibile
TUTTO mercato WEB
Secondo quanto riportato da talkSPORT, il Manchester City potrebbe rinforzare il reparto avanzato con l'arrivo di Antoine Semenyo del Bournemouth. Contatti in corso con l'entourage del giocatore e trasferimento a gennaio possibile. Sul ghanese, 25 anni, c'è anche l'interesse di Liverpool, Manchester United e Tottenham. L'ala destra in questa stagione è stata fra le migliori di Premier League, segnado 7 reti e servendo 3 assist in 15 partite.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile