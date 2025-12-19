FIFA e Roblox, annunciata l'estensione della partnership con un nuovo gioco ufficiale

FIFA e Roblox hanno annunciato oggi l'estensione della loro partnership con un nuovo gioco ufficiale, FIFA Super Soccer, ora disponibile grazie a una nuova partnership con la società leader nei media del metaverso Gamefam.

Questa iniziativa rientra nell'espansione della presenza della FIFA nel gaming, garantendo all'organizzazione la continuità del suo lavoro con le principali piattaforme di gioco per entusiasmare e coinvolgere la prossima generazione di appassionati di calcio in tutto il mondo.

Dall'annuncio della partnership iniziale con la FIFA nel 2022, Roblox ha continuato a registrare una crescita senza precedenti, consolidandosi come piattaforma fondamentale per tutte le proprietà e i marchi sportivi. La piattaforma conta ora oltre 151 milioni di utenti attivi al giorno, che trascorrono in media quasi tre ore al giorno sulla piattaforma. La crescente rilevanza di Roblox per lo sport e l'intrattenimento, e la sua costante innovazione, sono in linea con l'impegno strategico della FIFA nei confronti del gaming e del coinvolgimento significativo dei tifosi a livello globale.

Il titolo campione d'incassi di Gamefam, Super League Soccer, con una media di 9,5 milioni di utenti attivi al mese, 1,5 milioni di sessioni di gioco giornaliere e sessioni di gioco da 11 minuti, è stato rinominato e rinominato FIFA Super Soccer per diventare la nuova esperienza ufficiale di FIFA sulla piattaforma.

Questo nuovo gioco ufficiale di FIFA permette ai giocatori di competere con squadre nazionali ufficiali e club popolari, partecipare a eventi legati ai principali campionati mondiali, celebrare il cammino verso la Coppa del Mondo FIFA 2026™ e sbloccare esclusivi equipaggiamenti FIFA e FIFA World Cup™ per personalizzare i propri avatar. Questa offerta innovativa aprirà opportunità selezionate per i partner di FIFA come adidas e altri marchi. Da oggi, 14 club calcistici partner di adidas possono partecipare a FIFA Super Soccer tramite un nuovo evento: l'adidas Football Festival, un'iniziativa di quattro settimane con Flamengo, Boca Juniors, Club América, Aston Villa, Union Berlin, Al Nassr e altri ancora.