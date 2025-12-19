Il PSG perde l'eroe dell'Intercontinentale. Luis Enrique: "Non riesco a spiegarlo"

Luis Enrique è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dei 32esimi di finale di Coupe de France, dove il Paris Saint-Germain sfiderà il Vendée Fontenay Foot. Il tecnico spagnolo è tornato sulla vittoria in settimana della Coppa Intercontinentale, col portiere Matvey Safonov grande protagonista con 4 rigori parati. Tuttavia il russo si è infortunato:

"Non riesco a spiegarlo, è incredibile. Il giocatore non sa come sia successo. Pensiamo che sia successo al terzo calcio di rigore. Ha una frattura. Credo che abbia parato gli ultimi due rigori con la frattura. L'adrenalina era così forte che non ha sentito il dolore.

Sui sei trofei in un anno

"Non credo di dover parlare di ciò che la squadra ha ottenuto, perché è evidente. Tutti lo hanno visto. La chiave è godersi ogni giorno, ogni momento. Bisogna godersi l'allenamento oggi, la partita domani. Quando fai le cose perché ami giocare ed essere professionale, questa è la chiave per continuare in modo positivo. Vogliamo migliorare ancora di più come squadra. Questo è un aspetto fondamentale che vogliamo trasmettere ai giocatori. Dopo aver analizzato la finale, è stata molto positiva. Abbiamo difeso a un livello molto alto. Abbiamo la fiducia, la mentalità giusta. Siamo molto contenti di vedere la squadra giocare a questo livello, viste le circostanze che abbiamo dovuto superare".