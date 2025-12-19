PSG, Lucas Hernandez graziato: ridotta la squalifica in Champions per la gomitata a Simons

Una buona notizia per il Paris Saint-Germain dopo la stangata ricevuta da Lucas Hernandez. Il terzino sinistro francese, fratello maggiore dell'ex milanista Theo, ha fatto appello alla commissione disciplinare dell'UEFA, per ottenere una riduzione della sanzione impartita per la gomitata sul volto a Xavi Simons nella vittoria dei parigini contro il Tottenham (5-3) nella 5ª giornata della fase a girone unico di Champions League (lo scorso 26 novembre). E ha vinto lui.

Infatti, secondo quanto riportato da L'Equipe, il giocatore del PSG dovrà scontare una giornata in meno di squalifica per il colpo al volto all'attaccante degli Spurs: da 3 partite, adesso Lucas Hernandez ne salterà solamente 2 nella competizione continentale per club. Ricordiamo che il terzino francese nel match di Champions League era entrato all'intervallo per sostituire Nuno Mendes, prima di essere espulso dagli arbitri negli ultimi minuti dell’incontro (90’+3).

Quando sarà assente. Dunque il fratello di Théo Hernandez ha già saltato la partita contro l'Athletic Bilbao (0-0) a San Mamés e dovrà rinunciare alla trasferta di Lisbona contro lo Sporting (20 gennaio). Il suo ritorno è atteso dunque per l'uscita casalinga col Newcastle il 28 gennaio, senza dover aspettare le fasi successive di eliminazione diretta o eventuali playoff.