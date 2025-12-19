Terremoto al Nizza, lascia il presidente Bocquet e torna in carica Rivere

Terremoto al Nizza: il club rende noto di essersi separato dal presidente Fabrice Bocquet. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale:

"Dopo tre anni e mezzo trascorsi come Amministratore Delegato e successivamente come Presidente, Fabrice Bocquet lascerà le sue funzioni a partire da oggi. In uno spirito di responsabilità e di dialogo costruttivo, entrambe le parti hanno ritenuto opportuno aprire un nuovo capitolo per consentire all'OGC Nice di ritrovare uno slancio in linea con i suoi obiettivi.

(...)

Per garantire continuità e dare nuovo slancio, l'OGC Nice annuncia la nomina di due ex Presidenti, entrambi profondamente legati al Club: Jean-Pierre Rivère come Presidente e Maurice Cohen come Vicepresidente con poteri operativi. Hanno deciso di unire le forze per servire l'Istituzione in un momento complesso della sua storia.

Consapevole della complessa situazione del Club, INEOS ha creato le condizioni per una ripresa collettiva. In un contesto sportivo difficile, il Club ha scelto di concentrare tutte le sue energie su un unico obiettivo: aiutare l'OGC Nice a superare questo periodo".