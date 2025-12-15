De Zerbi stremato dopo la vittoria col Monaco: "Ho sofferto tanto, Rulli straordinario"

Il Marsiglia ha chiuso la 16ª giornata di Ligue 1 con una vittoria sofferta ma preziosissima contro il Monaco (1-0). Un successo più figlio dell’efficacia che del dominio, grazie a un Mason Greenwood ancora una volta decisivo e a un Gerónimo Rulli monumentale tra i pali. I monegaschi, a lungo padroni del gioco, escono dal Vélodrome con molti rimpianti, anche per due reti annullate che avrebbero potuto cambiare il volto della serata.

Il risultato sorride ai marsigliesi, ma l’andamento della gara racconta di una sfida apertissima, in bilico fino all’ultimo. Roberto De Zerbi, consapevole della buona dose di fortuna che ha accompagnato i suoi, non ha nascosto la fatica vissuta in panchina. Ai microfoni di Ligue 1+, il tecnico italiano ha elogiato la qualità del Monaco e allo stesso tempo ha alzato l’asticella delle aspettative per la sua squadra: "È stata una partita molto bella da vedere, ma io ho sofferto tanto", ha ammesso De Zerbi. "Potevamo vincere come perdere. La stanchezza si è fatta sentire, ma abbiamo tenuto contro una squadra forte. Nei primi venti minuti avremmo potuto segnare noi, così come loro. Rulli è stato straordinario, così come alcuni interventi difensivi decisivi. Abbiamo giocato con coraggio, anche se ci sono situazioni in cui dobbiamo difendere meglio".

Su Greenwood, match winner nonostante una prestazione a fasi alterne, De Zerbi è stato chiaro: "A volte sembra sparire, ma è uno di quei giocatori che può farti vincere una partita in qualsiasi momento". Nonostante il terzo posto in classifica, l’allenatore guarda oltre: più che la gioia per la posizione attuale, pesano ancora i punti persi contro Angers e Tolosa. "Siamo contenti, ma non pienamente soddisfatti. È questa la mentalità per diventare una grande squadra".