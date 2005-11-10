Shakhtar Donetsk-AEK Atene, le formazioni ufficiali: tre ex Serie A in campo coi greci
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 20:09Calcio estero
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14.10.2026 20:09Calcio estero
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© foto di Federico De Luca 2025
Sono tre gli ex Serie A che questa sera scenderanno in campo con l’AEK Atene nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk: si tratta del portiere Alberto Brignoli (Ternana, Empoli e Palermo fra le altre), del centrocampista Razvan Marin (Cagliari ed Empoli) e infine l’attaccante Luka Jovic (Milan e Fiorentina). Nelle fila degli ucraini invece c’è la solita ‘colonia’ brasiliana specialmente dalla metà campo in su.
Le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk-AEK Atene
Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Newertton; Kaua Elias. Allenatore Arda Turan
AEK Atene (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukoudi, Felipe Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitalis, Koita; Jovic, Zini. Allenatore Nikolic
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