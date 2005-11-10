Shakhtar Donetsk-AEK Atene, le formazioni ufficiali: tre ex Serie A in campo coi greci

Sono tre gli ex Serie A che questa sera scenderanno in campo con l’AEK Atene nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk: si tratta del portiere Alberto Brignoli (Ternana, Empoli e Palermo fra le altre), del centrocampista Razvan Marin (Cagliari ed Empoli) e infine l’attaccante Luka Jovic (Milan e Fiorentina). Nelle fila degli ucraini invece c’è la solita ‘colonia’ brasiliana specialmente dalla metà campo in su.

Le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk-AEK Atene

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Newertton; Kaua Elias. Allenatore Arda Turan

AEK Atene (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukoudi, Felipe Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitalis, Koita; Jovic, Zini. Allenatore Nikolic