Alberto Brignoli avrà un compito arduo questa sera: evitare di far segnare il Como nel quinto turno di League Phase di Champions. Con Strakosha out, l'estremo difensore di 35 anni italiano dovrà difendere la porta dell'AEK Atene dalla forza della formazione di Cesc Fabregas che pregusta punti pesanti in ottica qualificazione ai playoff certi. Dopodiché affronterà anche la Roma, il 19 gennaio.

Il pensiero

"Chi temo di più? Entrambe, per motivi diversi. Il Como ha un progetto lungimirante. Nico Paz fa la differenza, ma non tanto per i gol o gli assist: quando la palla scotta, è lui che si abbassa e si carica il gruppo sulle spalle. La Roma, invece, va a duemila, uomo contro uomo", ha raccontato in un'intervista a La Repubblica.

Prima e dopo l'Italia

"All'inizio mi mancava un po' l'Italia", ha raccontato il 35enne italiano in un'intervista a La Repubblica. Nel 2021 al Panathinaikos, poi due anni fa la maglia dell'AEK. "Ora sto alla grande. Siamo al Panathinaikos sia all'AEK, al giocatore viene fornito ogni tipo di servizio. Poi il mare, il clima: si sta davvero benissimo". Poi un retroscena curioso sul suo addio dalla patria: "Dopo aver guadagnato la promozione con l'Empoli volevo giocarmi di nuovo le mie carte in Serie A. Ma la società ha preso Vicario e mi ha detto che sarebbe stato lui il titolare. Io però volevo giocare", ha sottolineato Brignoli. "Quando è arrivata l'opportunità di andare al Panathinaikos non ci ho pensato due volte".