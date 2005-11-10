Alberto Brignoli ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Il portiere dell'AEK Atene sfida questa sera il Como in Champions League. Si gioca al "Sinigaglia" alle ore 21 per la quinta giornata della League Phase. Lariani che sono partiti fortissimo con 3 vittorie su 4 partite mentre i greci in questo momento sarebbero fuori da tutto con appena 3 punti ottenuti.

Brignoli sfidò il Como nella stagione 2011/12 quando difendeva i pali del Lumezzane, in quell'occasione i lariani vinsero per 2-1 in una partita valida per il campionato di Lega Pro (l'attuale Serie C). 15 anni dopo, si ritrovano al "Sinigaglia" con la musichetta della Champions come sottofondo:

"Bellissimo, soprattutto ripensando a quanta strada abbiamo fatto, io e loro. Il Como è quarta fascia come noi, però è una squadra forte e con le idee chiare. Hanno un'identità forte e non si fanno condizionare dagli altri. Entrano in campo e ti martellano. Douvikas è in grande condizione ma Nico Paz è il più pericoloso: Como è il vestito perfetto per lui. Dopo il 9-1 al Lens mi sono sembrati ingiocabili, un po' quando abbiamo affrontato il City. Provederemo a renderli più umani...".