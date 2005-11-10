AEK-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Brignoli e Jovic sfidano la corazzata di Mourinho

Tutto pronto ad Atene per la sfida tra AEK e Real Madrid, valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Una partita importante per entrambe le squadre, con i padroni di casa chiamati a misurarsi contro una delle formazioni più attrezzate d'Europa e i Blancos di José Mourinho intenzionati a proseguire il loro percorso senza rallentamenti.

Sono state rese note le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Marko Nikolic punta su un AEK equilibrato ma con qualità davanti, affidandosi al 4-4-2 e alla coppia offensiva composta da Mihajlo Gacinovic e Luka Jovic. Tra i pali c'è l'italiano Brignoli, mentre in difesa trovano spazio Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios. A centrocampo spazio a Koita, Kairinen, Arriaga e Majer, chiamati a garantire corsa e compattezza contro il talento del Real.

Mourinho risponde con un Real Madrid ricco di stelle e qualche sorpresa. Il tecnico portoghese conferma il 4-3-3 con Courtois in porta e una linea difensiva formata da Dumfries, Militao, Rudiger e Cucurella. In mezzo al campo spazio alla qualità di Bernardo Silva, Camavinga e Bellingham; in attacco, invece, il Real si affida alla velocità e al talento di Diomande, Mbappé e Vinicius, assente in campionato per squalifica.

AEK (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Koita, Kairinen, Arriaga, Majer; Gacinovic, Jovic.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Dumfries, Militao, Rudiger, Cucurella; Bernardo Silva, Camavinga, Bellingham; Diomande, Mbappé, Vinicius.