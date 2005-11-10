Nove anni fa, al debutto di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan, ci fu un portiere in grado di segnare contro Gianluigi Donnarumma e che regalò il primo punto al Benevento in Serie A. Alberto Brignoli oggi è all'AEK Atene e oggi sfiderà il Como in Champions League al quinto turno di League Phase, ma com'è la vita in Grecia?

Tra passato e presente

"All'inizio mi mancava un po' l'Italia", ha raccontato il 35enne italiano in un'intervista a La Repubblica. Nel 2021 al Panathinaikos, poi due anni fa la maglia dell'AEK. "Ora sto alla grande. Siamo al Panathinaikos sia all'AEK, al giocatore viene fornito ogni tipo di servizio. Poi il mare, il clima: si sta davvero benissimo". Poi un retroscena curioso sul suo addio dalla patria: "Dopo aver guadagnato la promozione con l'Empoli volevo giocarmi di nuovo le mie carte in Serie A. Ma la società ha preso Vicario e mi ha detto che sarebbe stato lui il titolare. Io però volevo giocare", ha sottolineato Brignoli. "Quando è arrivata l'opportunità di andare al Panathinaikos non ci ho pensato due volte".

Quel gol ha fatto il giro del mondo

Tornando invece a quel gol contro il Milan, che di rado si vede da parte di un portiere, Brignoli ne porta un ricordo speciale. "I giorni dopo mi sentivo come Jim Carrey in 'Una settimana da Dio'. Poi ero dappertutto: in tv, sui giornali, sui social. Mio suocero, che era in Cina, mi ha raccontato che trasmettevano il gol pure lì".