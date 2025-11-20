"Osimhen può essere venduto in ogni momento": Galatasaray, il presidente spiazza tutti

"Osimhen ha avuto un piccolo infortunio ed è uscito dal gioco nel secondo tempo". Parla così delle condizioni fisiche del suo bomber il presidente del Galatasaray, Dursun Aydin Ozbek, completamente dipendente dall'efficacia realizzativa di Victor Osimhen in giallorosso questa stagione e grazie al quale sta mantenendo la vetta della classifica di Super Lig. Stupendo tutti anche in Champions League.

Intervenuto nella trasmissione congiunta HT Spor e Habertürk TV, il numero uno del club turco ha parlato della lesione di grado moderato al bicipite femorale sinistro, stando a quanto riportato dai media turchi, rimediata con la Nazionale nigeriana nel match perso (2-1) contro la Repubblica Democratica del Congo. Con relativi aggiornamenti una volta che l'ex Napoli ha fatto ritorno a Istanbul: "Qui ha fatto la risonanza magnetica e sono stati effettuati i controlli. Si prevede un periodo di recupero di circa 2 settimane. Tutto il nostro impegno è far sì che Osimhen sia pronto per il derby contro il Fenerbahce. I nostri medici stanno lavorando in questa direzione".

Invece, facendo un salto indietro nel tempo, il presidente Ozbek è tornato all'affare chiuso con il Napoli in estate per Osimhen da 75 milioni di euro: "Io e i miei colleghi abbiamo detto: Osimhen è un calciatore che conosciamo bene. Conosciamo tutto di questo giocatore. Abbiamo detto che, se avessimo comprato Osimhen, il Galatasaray avrebbe tratto vantaggio da questa operazione. Per età e prestazioni, è un giocatore che in qualsiasi momento può essere venduto a un altro club", ha ragionato tuttavia il numero uno del Gala. "Tutti questi parametri hanno influenzato positivamente la nostra decisione su Osimhen. Anche la situazione finanziaria raggiunta dal Galatasaray ha reso possibile questo trasferimento".

Intanto l'attaccante nigeriano, rimasto scottato dall'esclusione dai Mondiali 2026, ha firmato un contratto con il club turco fino all'estate del 2029. Ma negli ultimi mesi sono già emersi rumor a proposito di un possibile addio per sbarcare in un top club, tra Premier League e Liga sulle sue tracce.