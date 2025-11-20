Playoff Mondiale, Irlanda del Nord sul cammino dell'Italia. Eventuale finale contro Galles o Bosnia
Sarà l'Irlanda del Nord la prima avversaria dell'Italia nella semifinale dei playoff che darà l'accesso al Mondiale del 2026, in programma per il prossimo 26 marzo, che si svolgerà la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti. Questo il responso del sorteggio che si è tenuto pochi minuti fa a Zurigo.
Nell'eventuale finale la nostra Nazionale affronterà invece la vincente della sfida tra Galles e Bosnia. La partita non verrà giocata in Italia ma in casa di una delle due avversarie degli azzurri, come stabilito da un ulteriore sorteggio.
Tutte le sfide di semifinale playoff.
Italia-Irlanda del Nord
Ucraina-Svezia
Turchia-Romania
Danimarca-Macedonia del Nord
Galles-Bosnia
Polonia-Albania
Slovacchia-Kosovo
Repubblica Ceca-Irlanda
Gli accoppiamenti per le finali.
Italia/Irlanda del Nord - Galles/Bosnia
Ucraina/Svezia - Polonia/Albania
Turchia/Romania - Slovacchia/Kosovo
Danimarca/Macedonia del Nord - Repubblica Ceca/Irlanda
