Italia, Linari: "A 16 anni potevo andare negli USA. Giocarci contro sarà un sogno realizzato"

“All’età di 16 anni potevo andare a giocare in un college di Boston. Mi avevano chiesto di avermi lì, ma poi in realtà ho deciso di non iniziare questa avventura”. La centrale difensiva Elena Linari ha parlato così nel corso dello speciale intitolato ‘Oltre l’Europeo’ realizzato dalla FIGC e visibile su Vivoazzurro.it volgendo poi lo sguardo alle due sfide contro gli USA in programma a cavallo fra novembre e dicembre: "Giocare queste amichevoli contro gli USA sarà un altro sogno che la piccola Elena è riuscita a realizzare”.

La calciatrice, attualmente in forza al London City Lionesses ha parlato poi della crescita della formazione che in Svizzera questa estate ha sfiorato una storica finale venendo sconfitta solo dall’Inghilterra – che ha poi vinto l’Europeo – ai supplementari: “L’unione e la compattezza sono elementi che ci hanno riconosciuto tutti ed hanno colpito le persone. Siamo riuscite a creare un legame e un ambiente straordinari, ora è normale che le aspettative e le responsabilità siano più alte, ma non siamo spaventate da questo. - prosegue Linari come riporta Calciofemminileitaliano.it - Dopo l’Europeo, in vacanza, una bambina svizzera mi ha chiesto un autografo, anche se contro la Svizzera non avevamo giocato. Mi hanno riconosciuto e questo significa che ci hanno seguito”.

L’Italia affronterà due volte la nazionale degli Stati Uniti - il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (per entrambe calcio d’inizio all’1.00 italiana e diretta su Rai 2) – chiudendo così il 2025 azzurro e completando il percorso d’avvicinamento alle qualificazioni al Mondiale del 2027 che prenderanno il via a marzo.