OH Leuven-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni dall'inizio. Viens guida l'attacco

Il tecnico della Roma Luca Rossettini schiera dal primo minuto Giulia Dragoni, dopo il brutto episodio che ha visto protagonista il padre della giocatrice dopo il derby con la Lazio, in mezzo al campo al fianco di Greggi e Kuhl. In avanti Viens è il riferimento centrale del tridente con Corelli e Pandini ai suoi lati. In difesa Oladipo e Valdazate davanti a Baldi.

Queste le formazioni ufficiali:

OH Leuven (4-3-3): Seynhaeve; Nagy, Mertens, Hermans, Everaets; Kuijpers, Bosteels, Biesmans; Pusztai,Conijnenberg,Reynders. A disposizione: Lammertijn, Demol, Janssen, Papatheodorou, Van Besauw, De Ceuster, Van den Brande, Heremans, Neyrinck, Ruymen, Bosmans, Dekker. Allenatore Arno Van den Abbeel

Roma (4-3-3): Baldi; Thogersen, Oladipo, Valdazate, Veje; Dragoni, Greggi, Kuhl; Corelli, Viens, Pandini. A disposizione: Lukasova, Soggiu, Di Guglielmo, Giugliano, Pilgrim, Pante, Bergamaschi, Babajide, Galli, Cherubini. Allenatore Luca Rossettini

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA

Giovedì 20 novembre

Twente-Atletico Madrid 0-4

29’ Sarriegi, 41’ Bartel, 67’ Jensen, 85’ Iannuzzi

Ore 21:00

Chelsea- Barcellona

OH Leuven-Roma

Paris Saint Germain-Bayern Monaco

Già giocate

Juventus-Lione 3-3

12' Beccari (J), 27' Cambiaghi (J), 37' Tatiana Pinto (J), 60' Chawinga (L), 79' Katoto (J), 90' [rig.] Renard (L)

Wolfsburg-Manchester United 5-2

14' Rolfö (M), 17' e 37' Peddemors (W), 45' e 65' Beerensteyn (W), 45'+2 Malard (M), 90'+6 Endemann (W)

Arsenal-Real Madrid 2-1

43' Weir (R), 53' e 67' Russo (A)

Paris FC-Benfica 2-0

43' Mendy, 62' Garbino

Valerenga-St. Polten 2-2

11' Sævik (V), 19' Tvedten (V), 45' Elmore (S), 56' [rig.] Klein (S)

Classifica

Lione 10

Barcellona 9*

Wolfsburg 9

Manchester United 9

Chelsea 7*

Real Madrid 7

Juventus 7

Arsenal 6

Bayern Monaco 6*

Atletico Madrid 6

Paris FC 5

Valerenga 4

OH Leuven 4*

Twente 2

Benfica 1

St. Polten 1

Paris Saint-Germain 0*

Roma 0*

* una gara in meno