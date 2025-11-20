OH Leuven-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni dall'inizio. Viens guida l'attacco
Il tecnico della Roma Luca Rossettini schiera dal primo minuto Giulia Dragoni, dopo il brutto episodio che ha visto protagonista il padre della giocatrice dopo il derby con la Lazio, in mezzo al campo al fianco di Greggi e Kuhl. In avanti Viens è il riferimento centrale del tridente con Corelli e Pandini ai suoi lati. In difesa Oladipo e Valdazate davanti a Baldi.
Queste le formazioni ufficiali:
OH Leuven (4-3-3): Seynhaeve; Nagy, Mertens, Hermans, Everaets; Kuijpers, Bosteels, Biesmans; Pusztai,Conijnenberg,Reynders. A disposizione: Lammertijn, Demol, Janssen, Papatheodorou, Van Besauw, De Ceuster, Van den Brande, Heremans, Neyrinck, Ruymen, Bosmans, Dekker. Allenatore Arno Van den Abbeel
Roma (4-3-3): Baldi; Thogersen, Oladipo, Valdazate, Veje; Dragoni, Greggi, Kuhl; Corelli, Viens, Pandini. A disposizione: Lukasova, Soggiu, Di Guglielmo, Giugliano, Pilgrim, Pante, Bergamaschi, Babajide, Galli, Cherubini. Allenatore Luca Rossettini
WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA
Giovedì 20 novembre
Twente-Atletico Madrid 0-4
29’ Sarriegi, 41’ Bartel, 67’ Jensen, 85’ Iannuzzi
Ore 21:00
Chelsea- Barcellona
OH Leuven-Roma
Paris Saint Germain-Bayern Monaco
Già giocate
Juventus-Lione 3-3
12' Beccari (J), 27' Cambiaghi (J), 37' Tatiana Pinto (J), 60' Chawinga (L), 79' Katoto (J), 90' [rig.] Renard (L)
Wolfsburg-Manchester United 5-2
14' Rolfö (M), 17' e 37' Peddemors (W), 45' e 65' Beerensteyn (W), 45'+2 Malard (M), 90'+6 Endemann (W)
Arsenal-Real Madrid 2-1
43' Weir (R), 53' e 67' Russo (A)
Paris FC-Benfica 2-0
43' Mendy, 62' Garbino
Valerenga-St. Polten 2-2
11' Sævik (V), 19' Tvedten (V), 45' Elmore (S), 56' [rig.] Klein (S)
Classifica
Lione 10
Barcellona 9*
Wolfsburg 9
Manchester United 9
Chelsea 7*
Real Madrid 7
Juventus 7
Arsenal 6
Bayern Monaco 6*
Atletico Madrid 6
Paris FC 5
Valerenga 4
OH Leuven 4*
Twente 2
Benfica 1
St. Polten 1
Paris Saint-Germain 0*
Roma 0*
* una gara in meno