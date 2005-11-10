Fantacalcio, gli 11 consigliati per la 7ª giornata
Luca Di Leonardo
Stasera l'anticipo della 7ª giornata tra Frosinone e Sassuolo che aprirà la giornata al fantacalcio.
Gli 11 consigliati per questa giornata.
Modulo 3-4-3
Meret (Venezia-Napoli): dovrebbe ritornare a difendere la porta azzurra. 2 clean sheet in stagione contro l'attacco del Venezia che in casa ha segnato 2 reti in 3 gare.
Wesley (Roma-Genoa): zero insufficienze in 5 presenze con 1 assist all'attivo e primo difensore per passaggi chiave in Serie A.
Tavares (Juventus-Lazio): inizio di stagione da top di reparto con 1 gol e 2 assist in 5 presenze. Sfruttate il periodo positivo del terzino biancoceleste, secondo difensore per numero di assist in campionato.
Pavlovic (MIlan-Atalanta): il difensore serbo con il vizio del gol ha fornito solo 1 assist nelle prime 6 giornate. Terzo tra i difensori per contrasti vinti. Ideale per chi gioca con il modificatore di difesa.
Ekkelenkamp (Udinese-Lecce): miglior realizzatore della squadra di Runjiac in questo inizio di stagione con 3 gol e 1 assist.
Vlasic (Parma-Torino): il suo ingresso contro l'Udinese ha migliorato il gioco dei granata. Abate dovrebbe schierarlo nel suo ruolo ideale: trequartista a supporto delle due punte.
Adzic (Frosinone-Sassuolo): l'ex Juventus ha già realizzato 3 gol e 1 assist conquistando la fiducia di Aquilani che l'ha schierato titolare in 4 gare su 6.
Baturina (Fiorentina-Como): nell'ultima giornata è partito dalla panchina ma contro la Fiorentina dovrebbe ripartire da titolare. Per lui due gol in stagione con una fantamedia migliore di Nico Paz.
Pio Esposito (Bologna-Inter): l'assenza di Lautaro gli apre le porte della titolarità nella sfida di Bologna. 2 gol e 1 assist in 5 presenze contro la difesa del Bologna che in casa ha subito 4 gol in 3 gare.
Raimondo (Frosinone-Sassuolo): non è al meglio fisicamente ma è una delle sorprese di questo inizio di stagione contro il Sassuolo che ha tante assenze in difesa. 4 gol in 6 presenze per l'attaccante.
Maldini (Monza-Cagliari): arriva da 4 gol consecutivi in Serie A e sfida una delle sue ex squadre. Miglior momento della sua carriera fantacalcistica.