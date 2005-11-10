Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Luca Di Leonardo
In vista dell'inizio della settima giornata con l'anticipo tra Frosinone e Sassuolo in programma questa sera alle 20:45, quattro giocatori da non schierare al fantacalcio: un nome per reparto.
Stankovic (Venezia-Napoli): difesa horror del Venezia che ha subito 16 gol (8 in casa) nelle prime 6 giornate di campionato.
Ranieri (Fiorentina-Como): l'errore di Genova è da matita rossa. Il capitano della Fiorentina ha preso 3 insufficienze in 4 gare giocate con l'aggravante di due ammonizioni.
Gaetano (Milan-Atalanta): l'ex Cagliari partirà titolare vista l'assenza di Kessiè ma fino ad ora è stata una delusione: bene alla prima giornata ma poi espulso alla terza giornata e 3 insufficienze consecutive con il centrocampo del Milan che potrebbe metterlo in difficoltà.
Geubbels (Udinese-Lecce): recuperato dall'infortunio che l'ha tenuto fuori per due giornate, l'impatto con la Serie A è negativo. Fantamedia del 5.33 e titolarità non più garantita.