Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 7ª giornata
Luca Di Leonardo
In vista dell'inizio della settima giornata con l'anticipo tra Frosinone e Sassuolo in programma questa sera alle 20:45
Quattro scommesse da schierare al fantacalcio: un nome per reparto,
Caprile (Monza-Cagliari): miglior difesa del campionato al pari della Roma. 3 clean sheet in 6 gare. Terzo in campionato per fantamedia, secondo per media voto.
Kaiki (Fiorentina-Como): dovrebbe vincere il ballottaggio con Valle per la sfida di Firenze. 1 gol in stagione e quarto miglior difensore per numero di tiri in porta tra i difensori (4)
Calò (Frosinone-Sassuolo): 1 gol e 1 assist in questo inizio di stagione e primo centrocampista per passaggi chiave in Serie A.
Romero (Parma-Torino): l'attaccante argentino ha 2 gol in 5 presenze ed è il quarto attaccante per tiri in porta a partita (4).