Serie A, com'è cambiata la classifica questo sabato e le probabili formazioni del 31° turno

Il pareggio serale tra Lazio e Parma, ma prima il prezioso successo della Fiorentina a Verona e prima ancora quello del Sassuolo col Cagliari: ecco come è cambiata la classifica di Serie A dopo le prime tre gare valide per il 31° turno del massimo campionato italiano, con importanti novità soprattutto per quel che riguarda la corsa salvezza. I viola di Vanoli, infatti, adesso sono a +5 sul terzultimo posto, mentre i sardi restano solamente a +3.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 69 (30 partite giocate)

Milan 63 (30)

Napoli 62 (30)

Como 57 (30)

Juventus 54 (30)

Roma 54 (30)

Atalanta 50 (30)

Lazio 44 (31)

Bologna 42 (30)

Sassuolo 42 (31)

Udinese 39 (30)

Parma 35 (31)

Genoa 33 (30)

Torino 33 (30)

Fiorentina 32 (31)

Cagliari 30 (31)

Cremonese 27 (30)

Lecce 27 (30)

Pisa 18 (30)

Verona 18 (31)

Mancano comunque ancora sette partite prima di concludere questa ricca giornata spalmata anche su Pasqua e Pasquetta. Che ne sarà dei rientranti Leao e Vlahovic? Giocheranno titolari, rispettivamente con Milan e Juventus? E chi sostituirà invece l'infortunato Zapata nel Torino? Vediamolo nelle probabili formazioni raccolte, campo per campo, dagli inviati di TMW.

CREMONESE-BOLOGNA - Domenica 5 aprile, ore 15.00

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Giampaolo.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.

PISA-TORINO - Domenica 5 aprile, ore 18.00

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Tramoni: Stojlkovic. Allenatore: Hiljemark.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Simeone. Allenatore: D'Aversa.

INTER-ROMA - Domenica 5 aprile, ore 20.45

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

UDINESE-COMO - Lunedì 6 aprile, ore 12.30

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Bayo. Allenatore: Runjaic.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

LECCE-ATALANTA - Lunedì 6 aprile, ore 15.00

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

JUVENTUS-GENOA - Lunedì 6 aprile, ore 18.00

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Sabelli; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.