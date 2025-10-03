Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un talento al giorno, Alejo Sarco: il bomber albiceleste che gioca a Leverkusen

Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
di Simone Lorini

L'Argentina al Mondiale Under 20 punta forte sul talento di Alejo Uriel Sarco Castro, nato il 6 gennaio 2006 ad Alberti, centravanti mancino di 1,79 m, con doppia cittadinanza italo-argentina. Cresciuto nelle giovanili di Vélez Sarsfield dal 2019, ha firmato il primo contratto pro nel 2022, debuttando in Primera División il 30 marzo 2024 contro Talleres (sconfitta 0-1). In sei mesi con Vélez ha totalizzato 8 presenze, 1 gol e 1 assist, mostrando potenziale ma anche tanta ambizione: escluso dalla prima squadra per il suo rifiuto di rinnovare col club che l'ha lanciato, è stato svincolato a novembre 2024.

Il 4 dicembre ha firmato con il Bayer Leverkusen fino al 2029, attirato dal club per il suo profilo da "promessa futura": molto dotato tecnicamente, eccelle nel controllo palla ravvicinato e nel dribbling in spazi stretti, ed è dotato di sinistro preciso per conclusioni e passaggi filtranti. Tatticamente, è un 9 moderno: agile e veloce, aggressivo nei duelli e dunque ideale per l'attuazione del pressing alto e il contropiede.

Nome: Alejo Uriel Sarco Castro

Data di nascita: 6 gennaio 2006

Nazionalità: argentino

Ruolo: attaccante

Squadra: Bayer Leverkusen

Assomiglia a: Sergio Aguero

Editoriale di Marco Conterio
Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas
4 Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
5 Ranking UEFA, la corsa per il 5° posto in Champions prosegue: l'Italia è ancora indietro
