Ma quale 'bollito'. Matic è il Modric del Sassuolo: numeri pazzeschi per il serbo

Solidità e concretezza. Quel che sta portando gara dopo gara Nemanja Matic al Sassuolo sono fattori importanti. Elementi che possono poi risultare determinanti quando si lotta per salvarsi. E la gara contro l'Udinese, che ha visto il gigante serbo correre e macinare chilometri come e più dei ben più giovani compagni di reparto, va a certificare che Matic è quantità, qualità e sostanza.

Il centrocampista sembrava sul sunset boulevard dopo l'esperienza all'Olympique Lione, invece il fatto che sia stato il giocatore a percorrere più chilometri (e come!) contro l'Udinese, nel 3-1 finale dell'ultimo turno, apre nuovi scenari. Matic è il giocatore ad aver vinto più titoli in carriera di sempre per il Sassuolo che con lui ha scelto chiaramente di fare un colpo 'diverso' da sempre.

Due settimane fa, Matic era stato chiaro sul perché avesse scelto i neroverdi. "Mi piace il progetto, tutto quello che mi hanno spiegato le persone del club, è eccitante. Avevo bisogno di una nuova sfida, ovviamente, e sembrava un club perfetto per me in questo momento. Ho visto tutto intorno al club, il centro sportivo, lo stadio, le persone che gestiscono il club, hanno l'energia per fare bene. Penso di aver scelto bene". Lui, Koné e Vranckx sono una diga di fisico e qualità che sembra pronta a guidare i suoi a qualcosa che, strada facendo, può diventare sempre più interessante. Un colpo pesante, importante: Matic è il Modric del Sassuolo...