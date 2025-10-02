Cosenza, arriva l'ok di Guarascio: in arrivo l'attaccante Giacomo Beretta

Un’operazione che sembrava in stallo da giorni si è finalmente sbloccata: Giacomo Beretta vestirà la maglia del Cosenza. Come riportato da Cosenzachannel, nel pomeriggio è arrivato l’ok del presidente Eugenio Guarascio per il tesseramento dell’ex attaccante di Cittadella e Foggia, pronto a diventare un rinforzo a disposizione di Antonio Buscé.