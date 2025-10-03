Ranking UEFA, la corsa per il 5° posto in Champions prosegue: l'Italia è ancora indietro
Con le partite del giovedì sera, prende nuova forma la classifica del Ranking Stagionale UEFA legato all'annata sportiva 2025/26, che regalerà un posto extra nella prossima edizione della Champions League ai due paesi meglio posizionati. Rispetto al mercoledì, due posizioni perse per l'Italia, che staziona all'8° posto.
RANKING UEFA 2025/2026 PER IL 5° POSTO IN CHAMPIONS
1. Portogallo 6.800 (4 squadre in corsa su 5)
2. Inghilterra 6.722 (9 su 9)
3. Danimarca 6.625 (2 su 4)
4. Polonia 6.375 (4 su 4)
5. Cipro 6.250 (3 su 4)
6. Germania 6.142 (7 su 7)
7. Spagna 6.000 (8 su 8)
8. Italia 5.857 (7 su 7)
9. Belgio 5.300 (3 su 5)
10. Francia 5.214 (7 su 7)
I risultati del giovedì europeo:
EUROPA LEAGUE
Bologna-Friburgo 1-1
29' Orsolini (B); 57' Adamu (F)
Roma-Lille 0-1
6' Haraldsson (L)
Brann-Utrecht 1-0
41' Magnusson (B)
Celtic-Braga 0-2
21' Horta (B); 85' Martinez (B)
FCSB-Young Boys 0-2
11' Raveloson (Y); 36' Monteiro (Y)
Fenerbahce-Nizza 2-1
3', 25' Akturkoglu (F); 37' Kevin (N)
Ludogorets-Real Betis 0-2
31' Lo Celso (R); 53' aut. Son (R)
Panathinaikos-Go Ahead Eagles 1-2
55' Swiderski (P); 75', 82' Smit (G)
Viktoria Plzen-Malmo 3-0
34' Vydra (V); 44' Durosinmi (V); 53' Spacil (V)
Basilea-Stoccarda 2-0
3' Ajeti (B); 84' Broschinski (B)
Celta Vigo-PAOK 3-1
37' Giakoumakis (P); 45'+3' Aspas (C); 53' Borja Iglesias (C); 71' Swedberg (C)
Porto-Stella Rossa 2-1
9' William Gomes (P); 33' Kostov (S); 90' Mora (P)
Feyenoord-Aston Villa 0-2
61' Buendia (A); 79' McGinn (A)
Genk-Ferencvaros 0-1
44' Varga (F)
Olympique Lione-Salisburgo 2-0
11' Satriano (O); 57' Kluivert (O)
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 1-3
14' Abu Farhi (M); 16' Lisica (D); 19', 72' Ljubicic (D)
Nottingham Forest-Midtjylland 2-3
18' Diao (M); 22' Ndoye (N); 24' Bech Sorensen (M); 88' Byskov (M); 93' Gibbs-White (N)
Sturm Graz-Rangers 2-1
7' Horvat (S); 35' Kiteishvili (S); 49' Gassama (R)
CONFERENCE LEAGUE
Dinamo Kiev-Crystal Palace 0-2
31' Munoz (C); 58' Nketiah (C)
Jagiellonia-Hamrun 1-0
57' Imaz (J)
KuPS-Drita 1-1
74' Parzyszek (K); 80' Dabiqaj (D)
Lausanne-Breidablik 3-0
7' Lekoueiry (L); 11' Bair (L), 33' Diakité (L)
Lech-SK Rapid 4-1
13' Palma (L); 21' Ishak (L); 45'+2' Ismaheel (L); 64' Radulovic (R); 77' Benftsson (L)
Noah-Rijeka 1-0
6' Mulahusejnovic (N)
Omonia-Mainz 0-1
75' Amiri (M)
Rayo Vallecano-Shkendija 2-0
28' Lopez (R); 32' Perez (R)
Zrinjski-Lincolm 5-0
12' Bilbija (Z); 22' Dujmovic (Z); 40' Jakovlijevic (Z); 69' Damascan (Z); 85' Mikic (Z)
Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0
27' Piccoli (F); 95' Ndour (F)
Aberdeen-Shakhtar 2-3
8' Karlsson (A); 39' Nazaryna (S); 54' Lucas Ferreira (S); 60' Henrique (S); 69' Devlin (A)
AEK Larnaca-AZ Alkmaar 4-0
25' Rubio (AL); 54' Bajic (AL); 73' Ivanovic (AL); 83' Rohden (AL)
Celje-AEK Atene 3-1
7' Kutesa (A); 34', 55', 80' Kovacevic (C)
Legia-Samsunspor 0-1
10' Musaba (S)
Rakow-Universitatea Craiova 2-0
47' Pienko (R); 80' Repka (R)
Shelbourne-Hacken 0-0
Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2
26' aut. Yirajang (ST); 41' Ouattara (ST); 64' Ibrahim (SL)
Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1
33' Sadilek (SP); 45' Suchomel (SP); 50' Sorensen (SP); 82' Mandroiu (SH); 90' Haraslin (SP)
