Catania, Grella: "Toscano è un vincente, gli attacchi sono fuori luogo ed esagerati"

Il vice presidente e amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella intervistato da La Sicilia, ha parlato così dell'estate del Catania: “Abbiamo fatto un lavoro faticoso in estate per liberarci di calciatori non adatti al nostro progetto, inserendo calciatori più funzionali alle richieste dell’allenatore che, lo ricordo, ha vinto cinque volte la Serie C in tutti e tre i gironi. Un vincente che è alla nostra guida. Volevamo dargli tutto quello che serviva per vincere il campionato. Dopo la sconfitta di Cosenza e il pareggio in casa sono stati fatti vari attacchi esagerati e fuori luogo al nostro allenatore”.

“In estate avevamo messo la discussione del rinnovo nel cestino delle ‘cose da farsi’. Insieme al presidente abbiamo concordato di spostarla nel cestino delle ‘cose da fare subito’. Ho chiamato l’allenatore, abbiamo parlato mezz’ora, una discussione bellissima. So che questa fiducia verrà ripagata per tre volte”