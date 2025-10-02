Trento, Giacca: "Grande soddisfazione far parte del Consiglio Direttivo di C"

Un importante riconoscimento per il Presidente Mauro Giacca e per tutta l’A.C. Trento 1921: il numero uno gialloblù è stato confermato questa mattina a Firenze all’interno del Consiglio Direttivo di Lega Pro, a seguito dell’Assemblea dei club.

L’Assemblea, convocata in via ordinaria e in via straordinaria, aveva all’ordine del giorno l’elezione di due componenti non indipendenti del Consiglio Direttivo e l’elezione suppletiva del Consigliere Federale in quota Lega Pro. Il Presidente Mauro Giacca, già cooptato lo scorso 25 luglio, in data odierna è stato confermato all’interno dell’organo direttivo della Lega Pro insieme a Vincenzo Grella, Vicepresidente e Amministratore Delegato del Catania.

«Far parte del Consiglio Direttivo – commenta il Presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca – è una soddisfazione per tutto il mio club. Grazie all’operato del Presidente Marani stiamo ottenendo risultati importanti e realizzando ciò che prima era solo un sogno».

Nel corso dei lavori assembleari, aperti dall’intervento del Presidente Matteo Marani, è stato inoltre eletto nuovo Consigliere Federale Giulio Gallazzi, Presidente dell’Alcione Milano. Presenti anche il Presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin e il Responsabile della Can C, Daniele Orsato.