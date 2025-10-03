La Fiorentina ritrova la vittoria in Conference, con primo gol di Piccoli. 2-0 al Sigma Olomouc

Ritrova il sorriso la Fiorentina, che in attesa di trovare la prima vittoria in Serie A esordisce al meglio nella Fase Campionato della Conference League 2025/2026, ottenendo tre punti all'uscita inaugurale, battendo per 2-0 i cechi del Sigma Olomouc al termine di una partita non convincente dall'inizio alla fine, ma che quantomeno allontana un po' di nubi. (Leggi qui le pagelle di Fiorentina-Sigma 2-0).

Tra le migliori notizie che porta in dote alla Fiorentina la serata europea, c'è sicuramente il primo gol in viola di Roberto Piccoli. Fino a qui discusso soprattutto per la cifra spesa dai viola per strapparlo al Cagliari (25 milioni di euro più bonus) il centravanti stavolta entra nelle cronache per la rete che ha stappato il match e, nelle speranze di molti, anche il suo percorso a Firenze. Di Ndour il gol del definitivo 2-0.

Nel post-partita ha parlato Stefano Pioli. E l'allenatore della Fiorentina ha provato a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo fatto buone cose nonostante l'intensità dell'avversaria. Potevamo giocare più tra le linee, ma ci sitiamo lavorando e credo che arriveremo ad avere imbucate più veloci. Siamo stati equilibrati e compatti. La squadra ha sofferto bene e alla fine è arrivato il risultato". E ha poi aggiunto, sui pochi cambi fatti rispetto a Pisa: "Ho fatto le scelte necessarie per vincere la partita, pensando poco alla Roma".