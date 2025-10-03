Solo 1-1 per il Bologna contro il Friburgo. Ma Italiano resta comunque ottimista

Il Bologna non va oltre l'1-1 contro il Friburgo nella seconda giornata di League Phase di Europa League. La squadra rossoblù passa in vantaggio al 29' con il gol di Riccardo Orsolini, ma viene raggiunta nella ripresa dal dischetto da Junior Adamu al 57'. Tra le fila dei padroni di casa il migliore è proprio il numero 7, che si è distinto insieme a Skorupski. Male invece Castro, che si è visto veramente poco e ha causato il rigore del pari.

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato così, come riporta 1000cuorirossoblu.it, del match: "Muoviamo la classifica, mettiamo un punticino nel cammino europeo. L’obiettivo è chiaro a tutti, dobbiamo superare il primo turno. Skorupski ci ha permesso di portare a casa questo punto. Sono convinto che cresceremo, abbiamo troppi margini per errori del genere. Non percepiamo il pericolo, ma lo aggiusteremo. Al 2 ottobre, lo scorso anno eravamo messi peggio. Io resto fiducioso, la squadra deve tornare ad essere brillante e feroce. Vogliamo essere quelli, ora non lo siamo ma ci arriveremo". Infine spiega il cambio di Orsolini: "Ce lo hanno fatto sacrificare e al 70' ho preferito mettere forze fresche. Lo scorso anno con il Lecce ha fatto gol dopo aver giocato male, col Genoa uguale, oggi (ieri, ndr) la dinamica era diversa. Quando il mancino di Bernardeschi crescerà di condizione, ci dovrà portare soddisfazioni importanti".

Tra i tanti a parlare nel post-partita, c'è anche Federico Bernardeschi, che al sito della società emiliana non si nasconde: "Devo rientrare in forma, rimettermi in gioco a questi ritmi, so che non è facile, ma ho la fiducia dei compagni e mi dà tranquillità. Vedrete che verrà fuori il Bologna che conoscete. Noi entrati dalla panchina avremmo dovuto fare meglio, dare vivacità alla gara e cambiarla, non è stato così. Tanti di noi sono arrivati quest’estate, dobbiamo ambientarci e metterci a disposizione di mister e compagni, ci stiamo provando e ci arriveremo".