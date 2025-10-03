Juventus, fra Bremer e Cabal c'è bisogno della gestione di Tudor. Difesa in difficoltà

Sono tempi duri per i difensori della Juventus. Oltre agli undici gol subiti in cinque gare, sia Bremer che Cabal sono alle prese con alcuni problemi post crociato. Certo, non situazioni che possono essere direttamente ricondotte allo stop dell'anno scorso, ma il rientro a pieno ritmo non può che essere graduale, pena qualche altro problemino nelle settimane successive. Tudor quindi deve gestire due dei tre possibili titolari (l'altro è Gatti, oppure Kalulu sulla destra) e ottenere il massimo da chi ha a disposizione.

Il periodo storico, però, è quello che è. Perché la Juve è reduce da quattro pareggi - Thiago Motta, accusato di pareggite, li aveva fatti solamente una volta - e ora c'è un Milan lanciatissimo dopo la prima sconfitta contro la Cremonese. Così la sensazione è che per Tudor stia piovendo sul bagnato, nonostante che non abbia perso ancora nemmeno una partita.

Questo il comunicato stampa rilasciato dal club sul colombiano nella giornata di ieri. "Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero".