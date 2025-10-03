Genoa, le punte faticano: un gol per Ekuban e Ekhator, Vieira vuole risposte da Vitinha e Colombo
Non si tratta di un allarme, in quanto siamo soltanto alla quinta giornata di campionato. Ma certamente un aspetto che deve far riflettere mister Vieira è come gli attaccanti facciano fatica a trovare la via del gol. Il Genoa, nonostante crei e non demeriti, ha mandato a rete solamente due delle punte a disposizione. Dei centravanti in campionato (dove i rossoblù hanno segnato solo due reti) ha segnato solamente Ekuban contro il Como mentre in Coppa Italia il giovane Ekhator ha potuto esultare contro l'Empoli segnando il punto del definitivo 3-1
In gol centrocampisti e trequartisti
Analizzando invece gli altri marcatori possiamo notare come il Grifone abbia mandato a rete contro Vicenza ed Empoli in Coppa Italia trequartisti (Carboni e Stanciu), difensori (Marcandalli) e centrocampisti (Frendrup). Mentre in campionato l'altra rete relizzata porta la firma di un altro centrocampista come Ellertsson in quel di Bologna.
Si attendono risposte da Vitinha e Colombo
A secco invece gli altri due giocatori del reparto offensivo. Lorenzo Colombo lotta e combatte per la squadra aprendo spesso varchi per gli inserimenti dei compagni, vedo l'1-1 contro l'Empoli, ma non ha ancora gonfiato la rete. Ci è andato vicino lunedì scorso ma in un'occasione a calciato altissimo e in un'altra ha trovato una grande risposta di Provedel. Anche Vitinha non si è ancora sbloccato. Considerato centravanti nel ritiro di Moena, il portoghese è stato allargato sulla sinistra nelle ultime due partite facendo vedere buoni spunti ma per il momento nessuna rete.
