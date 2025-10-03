El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas

Il più costoso acquisto dell'era Percassi non ha risposto alle aspettative. El Bilal Touré, preso nell'estate del 2023, ha sì vinto una Europa League (con gol in semifinale contro l'Olympique Marsiglia), ma poi è finito tra gli esuberi. Prima Gasperini, poi Juric: 28 milioni di euro - più 3 di bonus - per chi non era arrivato in doppia cifra nel 2022-23 con l'Almeria. Non ha particolarmente demeritato a Bergamo, però gli infortuni portati dietro come strascico dell'ultima stagione in Spagna non hanno aiutato. L'anno scorso la cessione allo Stoccarda (con rete decisiva alla Juventus in Champions), stavolta in Turchia.

Il 26 agosto scorso i nerazzurri hanno comunicato la cessione in prestito di riscatto per il centravanti. "El Bilal Touré al Beşiktaş. Il 23enne attaccante maliano giocherà in Süper Lig. Atalanta BC comunica di aver ceduto a Beşiktaş JK - a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione che diventa obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré. Il Club augura a El Bilal il meglio per questa nuova esperienza professionale in Turchia".

Quattro presenze e una rete finora sul Bosforo, con 302 minuti giocati. Decisivo, però, con il Basaksehir, con una rete in pieno recupero oltre il centesimo minuto. Nessuno ha deciso di puntare su di lui, eppure è parecchio giovane. Oggi El Bilal Touré compie 24 anni.