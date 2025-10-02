La Fiorentina riparte dalla Conference. Piccoli e Ndour regalano la vittoria con il Sigma Olomouc

È terminata 2-0 la partita tra Fiorentina e Sigma Olomouc, valevole per la 1^ giornata della Fase Campionato di Conference League.

Il primo tempo

È un avvio sornione quello della squadra viola, che sveglia lo scarna cornice di pubblico dopo otto minuti con un colpo di testa di Dzeko che finisce senza troppi sussulti tra le mani dell’estremo difensore avversario Koutny. Con il passare dei minuti, qualche errore degli uomini di Pioli in fase di ripartenza fa entrare in partita anche la formazione ceca, che si fa vedere dalle parti di De Gea al 18’ con un bel tiro a giro dal limite di Beran respinto in tuffo con la mano di richiamo dal portiere spagnolo. La gara però cambia al 27’ perché Piccoli sfrutta bene il passaggio in profondità di Ndour e non sbaglia a tu per tu con il portiere regalandosi il primo gol in maglia viola che vale l’1-0. La rete da una scossa ai gigliati, che prendono in mano la partita andando vicini al raddoppio in più occasioni. Al 31’ Dodo inventa per Dzeko che con una girata di prima intenzione fa il baffo al palo. Due minuti dopo è lo stesso brasiliano ad appoggiare in rete da pochi passi la respinta sulla traversa del tiro cross di Ranieri: il numero 2, però, si trovava in netto fuorigioco. Al 35’, infine, l’assistman Ndour colpisce la palla in area e sfiora lo specchio.

Il secondo tempo

Nella ripresa il primo squillo è di marca ceca e arriva dopo dieci minuti con un tiro da limite di Kostadinov ben ribattuto da De Gea. Pochi minuti dopo risponde la Fiorentina ancora con un filtrante per Piccoli, ma questa volta il numero 91 non è altrettanto cinico e si fa anticipare dal difensore avversario Sylla. Con il passare dei minuti i ritmi calano, con la Fiorentina che ci prova soprattutto con la freschezza di Parisi e Fazzini. Proprio uno scambio tra quesi due porta il centrocampista classe 2003 a una bella serpentina in area e a calciare trovando la respinta provvidenziale di Kral. In pieno recupero la Fiorentina trova anche il raddoppio con una gran botta al limite di Ndour che fa esplodere il Franchi.