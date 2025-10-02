Ranking UEFA, l'Italia perde due posizioni nella corsa per il 5° posto in Champions

Giovedì non proprio esaltante per il calcio italiano, visto che le squadre di Serie A impegnate tra Europa League e Conference hanno portato a casa solamente una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle loro partite delle scorse ore. L'unica a gioire è la Fiorentina, che ha la meglio sul Sigma Olomouc, mentre il Bologna deve accontentarsi di un pareggio casalingo con il Friburgo e la Roma è costretta ad arrendersi con il Lille.

Si evolve quindi anche il Ranking UEFA stagionale per l'annata 2025/2026, quello che garantirà l'accesso a una squadra in più alla prossima edizione di Champions League ai primi due paesi nella graduatoria. Sono due le posizioni perse dall'Italia rispetto all'aggiornamento di ieri sera.

RANKING UEFA 2025/2026 PER IL 5° POSTO IN CHAMPIONS

1. Portogallo 6.800 (4 squadre in corsa su 5)

2. Inghilterra 6.722 (9 su 9)

3. Danimarca 6.625 (2 su 4)

4. Polonia 6.375 (4 su 4)

5. Cipro 6.250 (3 su 4)

6. Germania 6.142 (7 su 7)

7. Spagna 6.000 (8 su 8)

8. Italia 5.857 (7 su 7)

9. Belgio 5.300 (3 su 5)

10. Francia 5.214 (7 su 7)