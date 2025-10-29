Como e lo zero alla voce sconfitte (in A). L'inefficace panchina del Verona

Il Como viaggia a gonfie vele. Sono sei i risultati utili consecutivi collezionati dalla squadra allenata da Fabregas. In casa poi i lariani hanno un rendimento davvero ottimo: 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte in quattro gare. Il Verona era e resta una delle 4 squadre di A a non aver conseguito ancora una vittoria in questo campionato (le altre sono Fiorentina, Pisa e Genoa).

Sono solo 5 le vittorie gialloblu in riva al lago, ma nessuna di queste è arrivate in Serie A. Nella massima categoria lo score parla di tre successi dei padroni di casa e quattro pareggi, in sette gare. Sono dunque zero le sconfitte nella massima categoria per i lombardi.

L’ultima affermazione del Verona a Como? E’ lo 0-2 del 12 giugno 2004 con doppietta di Adailton.

Il Verona e la Roma sono le uniche due squadre di A a non aver ancora usufruito di un gol segnato da un giocatore entrato a partita in corso. Da questo punto di vista abbiamo due squadre con panchine inefficaci.

TUTTI I PRECEDENTI A COMO (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

26 incontri disputati

13 vittorie Como

8 pareggi

5 vittorie Verona

34 gol fatti Como

21 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A COMO

1931/1932 Serie B Como vs Verona 0-3, 13° giornata

L’ULTIMA SFIDA A COMO

2024/2025 Serie A Como vs Verona 3-2, 6° giornata