Como e lo zero alla voce sconfitte (in A). L'inefficace panchina del Verona
Il Como viaggia a gonfie vele. Sono sei i risultati utili consecutivi collezionati dalla squadra allenata da Fabregas. In casa poi i lariani hanno un rendimento davvero ottimo: 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte in quattro gare. Il Verona era e resta una delle 4 squadre di A a non aver conseguito ancora una vittoria in questo campionato (le altre sono Fiorentina, Pisa e Genoa).
Sono solo 5 le vittorie gialloblu in riva al lago, ma nessuna di queste è arrivate in Serie A. Nella massima categoria lo score parla di tre successi dei padroni di casa e quattro pareggi, in sette gare. Sono dunque zero le sconfitte nella massima categoria per i lombardi.
L’ultima affermazione del Verona a Como? E’ lo 0-2 del 12 giugno 2004 con doppietta di Adailton.
Il Verona e la Roma sono le uniche due squadre di A a non aver ancora usufruito di un gol segnato da un giocatore entrato a partita in corso. Da questo punto di vista abbiamo due squadre con panchine inefficaci.
TUTTI I PRECEDENTI A COMO (SERIE A, SERIE B E SERIE C)
26 incontri disputati
13 vittorie Como
8 pareggi
5 vittorie Verona
34 gol fatti Como
21 gol fatti Verona
LA PRIMA SFIDA A COMO
1931/1932 Serie B Como vs Verona 0-3, 13° giornata
L’ULTIMA SFIDA A COMO
2024/2025 Serie A Como vs Verona 3-2, 6° giornata
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30