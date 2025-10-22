Super Inter in Europa, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Chivu on fire"
TUTTO mercato WEB
In occasione della prima pagina di oggi, il titolo principale del Corriere dello Sport è il seguente: "Chivu on fire". Poker dell'Inter all'Union SG: settima vittoria di fila. Nerazzurri primi con PSG e Arsenal: segnano Dumfries, Lutaro, Calhanoglu e Pio Esposito. Sabato la sfida al Maradona col Napoli, che invece è stato disastroso perdendo 6-2 col PSV.
Spazio alla Champions League anche in taglio basso: "Juve, incubo Mbappé". Alle 21 il Real al Bernabeu, Tudor: "Crisi? No, paghiamo la pazzia del calendario". Cinque pari e un ko nelle ultime 6 gare: Largo a Vlahovic e attesa per Yildiz. Atalanta, assalto allo Slavia Praga.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile