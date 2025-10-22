Il punto sull'infortunio di Angelino, Il Messaggero: "Come sta e quando torna"
Il Messaggero fa il punto sul rientro di Angelino. Si allungano i tempi di recupero. Lo spagnolo è fermo già da un mese ma non sembra vicino al rientro e una data certa non c'è. Domani non sarà a disposizione per la sfida con il Viktoria Plzen e salterà anche le prossime due gare di Serie A. Ha perso qualche chilo ed è ancora debilitato, punta alle prime gare di novembre ma tutto dipenderà dalle sue condizioni. Inoltre si è aggiunto anche un fastidio al polpaccio che lo sta nuovamente rallentando.
