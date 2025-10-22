La Juve alla prova Real Madrid, La Stampa: "Tudor obbligato a fare punti"
"La prova Real Madrid per la Juventus in crisi" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina de La Stampa oggi in edicola. La Juventus approccia questo “partitazo” contro il Real Madrid, al nuovo Bernabeu, con il morale sotto i tacchetti e i nervi a fior di pelle, in preda a dubbi e riflessioni frutto della brutta sconfitta contro il Como. Lunedì, alla ripresa, il tecnico Igor Tudor ha incassato la fiducia dei dirigenti, ma sa che deve incassare anche punti in classifica, altrimenti diventa assai complicato per chiunque difendere il suo operato. E così, sul palco della sala stampa del Bernabeu, si comporta e si accalora quasi come se fosse alla sbarra di un tribunale.
