Conte ne prende 6 dal PSV in Champions, Il Mattino titola: "Disfatta Napoli"

"Disfatta Napoli": Il Mattino non usa giri di parole, per titola la prima pagina di oggi. Notte di incubo per gli azzurri, che crollano a Eindhoven: 6-2. Azzurri fragili e senza idee: ora l'obiettivo è il riscatto in campionato. Il vantaggio firmato da McTominay è solo un'illusione, poi arriva la valanga olandese.

Conte a fine gara: "C'è delusione, però quando capitano queste situazioni non capitano mai per caso. Dovremo essere bravi ad invertire quella tendenza che non mi ha fatto impazzire. L'anno scorso abbiamo vinto un campionato straordinario, con tutti che sono andati oltre le proprie possibilità e con grande compattezza. Quest'anno, con la competizione europea, abbiamo dovuto inserire tanti giocatori. Secondo me, nove sono stati troppi: inserire nove nuove teste dentro lo spogliatoio non è semplice, ma noi siamo stati obbligati. Ho sempre detto che quest'anno sarebbe stato complicato, assorbire nuove cose non è semplice".