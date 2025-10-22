Il pubblico risponde, tra Plzen e Sassuolo. Il Romanista stamani: "Ecce home"
"Ecce home": questo è il titolo scelto come principale da Il Romanista per la prima pagina di oggi. Dall'Olimpico al Mapei Stadium, i tifosi della Roma rispondono presenti. Oltre 53mila sugli spalti domani in Europa League contro il Viktoria Plzen per invertire in trend negativo in casa, mentre saranno circa 6mila i romanisti domenica a Reggio Emilia.
Spazio anche alle scelte di formazione, in vista dell'impegno europeo. Il titolo su questo tema è il seguente: "Gasp sfoglia la rosa". Pronti cambi in ogni reparto, Angelino ancora out. In taglio basso, infine, un estratto dell'intervista Raczkowski - ex tecnico di Ziolkowski -: "L'ho allenato al Legia U19: grande mentalità, un orgoglio in Polonia".
