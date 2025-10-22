Poker nerazzurro in Champions, QS titola stamani: "Turbo Inter, Chivu in volo"
"Turbo Inter, Chivu in volo": il titolo principale della prima pagina di oggi del QS è quello appena citato. Champions, 4-0 all'Union SG e vetta. Crollo invece del Napoli contro il PSV, che si impone sui partenopei di Conte con un tennistico 6-2. Sabato lo scontro diretto in campionato tra le due squadre.
Spazio anche alle italiane impegnate questa sera nella massima competizione europea. Il titolo sulla Juventus è il seguente: "Tudor, l'esame più difficile. Ma col Real può svoltare". Il tecnico, messo in discussione dopo gli ultimi risultati, spera nella svolta. Si parla, infine, anche della Dea: "L'Atalanta chiede a Lookman i gol contro lo Slavia Praga".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
