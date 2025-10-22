Arriva lo Slavia Praga, L'Eco di Bergamo recita: "Atalanta, notte Champions"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, con il consueto spazio riservato alla squadra cittadina. Ecco, a tale proposito, il titolo in questione: "Atalanta, notte Champions". I nerazzurri sfideranno lo Slavia Praga, alle ore 21 alla New Balance Arena: obiettivo 3 punti, andando a quota 6 dopo 3 partite.
Juric alla vigilia: "Sicuramente ho riscontri positivi, ma c'è anche qualche rammarico considerando i punti che abbiamo perso per strada. Stiamo giocando ad alti livelli, ma dobbiamo diventare più cinici. Sicuramente c'è da crescere sotto tanti aspetti: senza dimenticare ovviamente che abbiamo colpito un palo e c'è stata qualche parata del portiere avversario. Vedi le cose e le affronti sperando di migliorare nella maniera migliore possibile".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.