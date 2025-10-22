Disastro Napoli, Il Gazzettino: "Difesa horror, ora per Conte è allarme"

Anche Il Gazzettino, all’interno delle sue pagine, racconta il crollo del Napoli. Le disattenzioni costano caro ai campioni d’Italia, che crollano dopo l’espulsione di Lucca e confezionano la sconfitta più pesante della gestione Conte. Questo ko fa male perché complica il cammino in Champions League ed è pesante nelle proporzioni. Il guizzo di McTominay è soltanto un’illusione, poi l’autorete di Buongiorno, il contropiede concesso a Saibari e l’errore a sinistra sul tap-in dell’ex Parma Man condannano gli azzurri. I numeri difficilmente mentono: il Napoli subisce gol da otto partite consecutive e ne ha incassati addirittura sedici. Il ko col Psv è anche un brutto passo indietro dal punto di vista mentale: il blackout è pesante.